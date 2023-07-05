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НовостиПроисшествия5 июля 2023 4:30

В Самарской области 19-летний парень попадет в колонию на 6 лет из-за наркотиков

Молодой человек организовал два «тайника-закладки» и отправил координаты сообщнику
Ирина СИНЕГУБОВА
Молодого сызранца задержали сотрудники полиции.

Молодого сызранца задержали сотрудники полиции.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области рассмотрели уголовное дело по по двум случаям покушения на незаконный сбыт наркотиков. Перед судом предстал 19-летний житель Сызрани.

— В ноябре 2022 года ранее неоднократно судимый парень в мессенджере договорился с неизвестным о совместном сбыте наркотических средств, — рассказали в прокуратуре Самарской области.

После этого молодой человек организовал два «тайника-закладки» и отправил координаты запрещенных веществ своему сообщнику. Однако сведения об их месторасположении не дошли до потребителей, так как молодого сызранца задержали сотрудники полиции.

Наркотики были изъяты. Суд признал парня виновным и назначил ему шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

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