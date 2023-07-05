Самарские вузы вошли в топ-20 по уровню зарплат выпускников, работающих в правовой сфере

Выпускники вузов Самары получают в среднем 80-85 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Высшие учебные заведения Самары вошли в топ-20 юридических вузов РФ по уровню зарплат выпускников. Соответствующий рейтинг составили специалисты сервиса SuperJob. В его основу легли зарплаты специалистов, получивших дипломы в 2017-2022 годах.

На 12-м месте оказался Самарский государственный университет им. Королева. Его выпускники в среднем зарабатывают 85 тысяч рублей в месяц, причем 70% из них остались работать на родной земле.

На 14-й строчке оказался Самарский государственный экономический университет. В среднем выпускники вуза получают 80 тысяч рублей. 65% из них остались работать в Самарской области.

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