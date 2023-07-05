Самарский педиатр рассказала о важности лета в укреплении иммунитета ребенка

Малышам до трех лет категорически не рекомендуется находиться на открытом солнце. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Главный внештатный педиатр минздрава Самарской области Галина Порецкова рассказала об укреплении иммунной системы ребенка летом и важности природных факторов.

— Солнце, воздух и вода помогают в оздоровлении, закаливании и профилактике заболеваний. Детям можно находиться в рассеянных солнечных лучах, гулять в лесах и парках в течение дня, — сказала специалист.

Детям старшего возраста рекомендуется принимать солнечные ванны и купаться в открытых водоемах с проточной водой с 9:00 до 11:00, а также после 16:00, но в идеале не более двух часов. А вот малышам до трех лет категорически не рекомендуется находиться на открытом солнце.

В жару и нахождении на солнце надо использовать солнцезащитные средства с индексом 50+, носить легкий головной убор и удобную светлую одежду. В рацион ребенка обязательно стоит включить овощи и фрукты.

Также следует помнить, что детям особенно важно поддерживать оптимальный уровень водного баланса в организме. Поэтому питьевая вода должна быть в постоянном доступе для ребенка.

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