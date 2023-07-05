В Самарской области воры вынесли из сетевого магазина креветки, пиво и шашлык

Сумма ущерба составила 7 тысяч рублей Фото: скриншот с видео

В Кинель-Черкасском районе воры обчистили один из известных сетевых магазинов. Они проникли в здание, разбив окно, и вынесли оттуда товары на 7 тысяч рублей. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

Все случилось в селе Тимашево. Сотрудник магазина пришел на работу и обнаружил, что с прилавков пропали пиво, коньяк, сигареты, крабовые палочки, креветки и шашлык. Он обратился в полицию.

По записям с камер видеонаблюдения оперативники вышли на подозреваемых. Ими оказались жители Тимашево 22 и 21 года. После задержания выяснилось, что они имеют имеют непогашенные судимости за имущественные преступления и подозреваются в квартирной краже, совершенной в начале мая текущего года.

В отношении задержанных возбудили у

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