Вода в Волге зацвела в Самаре в июле 2023 года

Судя по видеокадрам, вода окрасилась в зелено-желтый цвет. Фото: Евгений Щекин

В июле 2023 года в Самаре местные жители стали наблюдать цветение воды в Волги в нескольких местах у города. Такой информацией поделился самарский видеоблогер Евгений Щекин в социальных сетях.

По его словам, с приходом в регион жары Волга уже начала цвести. Судя по видеокадрам, вода окрасилась в зелено-желтый цвет. Таким же наблюдением между улицами Некрасовской и Льва Толстого поделилась самарчанка. А вот напротив Струковского сада, как уверяет местная жительница, пока чисто.

А один из самарцев отметил, что ситуация с раннем цветением воды была такая же в 2022 и 2021 годах – периодически за Волгой она приобретала зеленый оттенок, а затем становилась снова нормальной.

Напомним, Волга прогрелась до рекордных температур у Самары в конце мая 2023 года, а в конце июня была ниже нормы.

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