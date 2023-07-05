Водоводы для Управленческого в Самаре готовы к присоединению к НФС

Вода поступит в дома уже этой осенью. Фото: ООО "РКС-Самара"

В Самаре продолжается работа по строительству новых водоводов. Так, два водовода, которые обеспечат водой жителей Управленческого, уже готовы к присоединению. Специалисты проложили трубы вдоль Волжского шоссе шоссе от насосной станции третьего подъема до станции второго подъема. Она появилась в Студентом овраге.

– В здании установлены насосы и запорная арматура, проведены все инженерные коммуникации. После завершения всех работ специалисты начнут присоединение и подключение новой схемы водоснабжения, – рассказали в ООО «РКС-Самара».

По планам мягкая вода поступит в дома уже этой осенью. Ей будут обеспечены порядка 40 тысяч жителей поселка.

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