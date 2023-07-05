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НовостиПроисшествия5 июля 2023 6:25

Неизвестный мужчина средь бела дня ограбил пенсионерку в Тольятти

Грабитель вырвал из рук старушки кошелек
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Сейчас подозреваемого ищут оперативники

Сейчас подозреваемого ищут оперативники

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские ищут подозреваемого в дерзком ограблении, которое было совершено в Тольятти. Жертвой преступника стала местная пенсионерка. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Все случилось около 10:00 17 июня 2023 года между домами улице Свердлова. Неизвестный напал на 78-летнюю женщину – он вырвал у нее из рук кошелек, в котором были деньги и банковская карта. Пострадавшая обратилась в полицию.

Преступление попало на камеру видеонаблюдения. По ней оперативники составили ориентировку с приметами предполагаемого злоумышленника. На вид мужчине 40-45 лет, у него худощавое телосложение, вытянутый нос, рост 170-175 см, темные редкие волосы. Он был одет в черную куртку с капюшоном, белую футболку и темные кроссовки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Всех, кому что-либо известно о подозреваемом, могут обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-64-35, 30-37-02, 89674929994 или 102.

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