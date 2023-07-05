Магазин Самарской области обязали повесить ценники и убрать с прилавка просрочку

Сотрудники службы ввели запрет на совершение регистрационных действий. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти организация, которая занимается защитой прав потребителей, заметила в одном из магазинов, что ценники на полках не позволяют понять стоимость товаров, а у некоторых продуктов был истекший срок годности.

— Суд обязал магазин заменить ценники, предоставить всю необходимую информацию о товаре и убрать просрочку с прилавков, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство. Однако в установленный срок магазин не выполнил решение суда. Тогда с руководства организации взыскали исполнительский сбор, размер которого составил пять тысяч рублей.

Помимо этого, сотрудники службы ввели запрет на совершение регистрационных действий. Только после этого в магазине повесили новые ценники и убрали просрочку.

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