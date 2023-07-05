Магазин Самарской области обязали повесить ценники и убрать с прилавка просрочку

Сотрудники службы ввели запрет на совершение регистрационных действий.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Тольятти организация, которая занимается защитой прав потребителей, заметила в одном из магазинов, что ценники на полках не позволяют понять стоимость товаров, а у некоторых продуктов был истекший срок годности.
— Суд обязал магазин заменить ценники, предоставить всю необходимую информацию о товаре и убрать просрочку с прилавков, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.
Судебные приставы возбудили исполнительное производство. Однако в установленный срок магазин не выполнил решение суда. Тогда с руководства организации взыскали исполнительский сбор, размер которого составил пять тысяч рублей.
Помимо этого, сотрудники службы ввели запрет на совершение регистрационных действий. Только после этого в магазине повесили новые ценники и убрали просрочку.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.