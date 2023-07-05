Акция по профилактике меланомы состоится в Самаре 6 июля 2023 года

«Палатка здоровья» будет работать на набережной Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В четверг, 6 июля 2023 года, на набережной Самары пройдет акция по профилактике меланомы. Мероприятие состоится на Некрасовском спуске и станет третьим в этом году.

– В «Палатке здоровья» будут работать специалисты Самарского онкологического диспансера и Самарского областного кожвендиспансера. Все желающие смогут пройти осмотр и получить консультацию врача-онколога и врача-дерматовенеролога, – рассказали в министерстве здравоохранения Самарской области.

Специалисты отмечают, что меланома очень быстро дает метастазы. При этом болезнь хорошо поддается лечению – в 90% случаев. Но только при условии ее выявления на ранних стадиях.

Принять участие в акции смогут все желающие. Она пройдет с 11:00 до 15:00.