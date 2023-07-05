Дмитрий Азаров поддержал проекты самарцев на форуме гражданских инициатив

Глава региона принял участие в работе дискуссионных площадок / Фото: Единая Россия

Во вторник, 4 июля 2023 года, в Самаре прошел масштабный форум гражданских инициатив. В нем приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, депутаты, общественники, сторонники и члены партии «Единая Россия», активисты, волонтеры и представители бизнеса.

Форум прошел в формате открытого диалога. На нем обсудили реализацию различных проектов: «Президентские гранты», «Мой Дом», «Народная программа», «Возвращение» и «СОдействие». По итогам Дмитрий Азаров озвучил ряд предложений для совместной дальнейшей отработки.

- Основная идея форума состояла в том, чтобы создать коммуникационные площадки по каждому направлению и виду гражданских инициатив, реализуемых в регионе, дать активным людям увидеть друг друга, обменяться опытом наиболее эффективных практик, - сказал губернатор, отметив большую роль первичных и местных отделений партии в поддержке инициативных людей и их социально значимых проектов.

По словам Дмитрия Азарова, правительство региона продолжит поддерживать идеи активных жителей в рамках проекта «СОдействие». Также он поручил членам кабмина и главам муниципалитетов привлекать земляков и членов местных отделений партии к контролю за исполнением намеченных планов, в том числе в рамках народной программы. Кроме того, губернатор поддержал идею создания второго дома – использовать знания по эффективному управлению жилым фондом в школах. Еще одно поручение касалось проведения опроса среди военнослужащих, чтобы узнать, какая помощь им еще необходима.

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