Спасатели возобновили поиски туриста из Самарской области на горе Казбек

Житель Новокуйбышевска пропал в Северной Осетии несколько дней назад Фото: скриншот с видео

В Северной Осетии возобновлены поиски туриста из Самарской области, который пропал на горе Казбек. Ранее работа была приостановлена из-за плохих погодных условий и штормового предупреждения.

– 5 июля 05.30 по московскому времени были продолжены поисково-спасательные работы на горе Казбек. 10 спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда обследуют склон горы в поисках альпиниста, – рассказали в ГУ МЧС по РСО-Алания.

Напомним, информация об исчезновении самарского туриста появилась несколько дней назад. Мужчина отправился покорять гору Казбек, но по пути решил перевести дух и отстал от команды. К товарищам он так и не присоединился.

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