Задержанный по подозрению в убийстве женщины в центре Самары дал показания

Сегодня предполагаемому убийце изберут меру пресечения на время следствия Фото: СУ СК по Самарской области

В Самаре следователи допросили подозреваемого в жестоком убийстве 34-летней местной жительницы. Женщину лишили жизни вечером в понедельник, 3 июля 2023 года. Преступник перерезал ей горло и выбросил из джипа на улице Водников.

– 21-летний молодой человек отрицает свою причастность к преступлению. От каких-либо пояснений он отказался, – сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

В среду, 5 июля 2023 года, предполагаемому убийце должны избрать меру пресечения. Следователи будут просить отправить его под арест. В настоящее время они продолжают разбираться в деталях случившегося и устанавливают мотив. Назначены необходимые судебные экспертизы.

Напомним, личность погибшей уже установлена. Это Екатерина К. – бывшая невестка якутского миллионера. У нее остался маленький сын. Насколько известно, она сама пустила убийцу в машину – думала, что перед ней потенциальный покупатель. Ранее самарчанка опубликовала в интернете объявление о продаже своего автомобиля «Тойота Лэнд Крузер». Отметим, преступник, расправившись с женщиной, уехал на ее авто, а затем бросил его в другой части города. Подозреваемого задержали через несколько часов – в Татарстане.

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