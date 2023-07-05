Погодные аномалии нагрянут в Самарскую область в июле 2023 года

Местами температура воздуха составит +38 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В начале июля 2023 года жителей Самарской области ждут погодные аномалии. На смену холодным дням и обильным осадкам придет настоящая жара. Столбик термометра местами поднимется до +32 градусов. Информацию сообщили в Приволжском УГМС.

– По сведению Гидрометцентра России средняя за месяц температура воздуха ожидается на 0,9-1,2 градусов выше средних многолетних значений, – поделились специалисты.

Следующие несколько дней будут особенными жаркими. Воздух прогреется до +32, +36 градусов. А в понедельник, 10 июля 2023 года, температура воздуха составит +38 градусов. Погода при этом будет малооблачной, без осадков.

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