В Самаре подвели итог первого летнего месяца в детских лагерях

В Самаре для школьников провели уже более тысячи различных мероприятий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 3 июля 2023 года, на еженедельном совещании в администрации Самары обсудили первые итоги летней оздоровительной кампании. Интересную активность обеспечили ребятам детские оздоровительно-образовательные центры, а также школы и учреждения дополнительного образования.

– Дети могут посетить выставки, обзорные и интерактивные экскурсии, памятные вечера, спектакли, детские фестивали, творческие мастерские, интерактивно-развивающие программы, мастер-классы, квесты и концерты. По состоянию на 3 июля проведены 1 107 мероприятий с участием более 82 тысяч человек, – сообщили в пресс-службе мэрии.

Также в городской администрации подчеркнули, что в эти летние каникулы среди молодежи отмечается существенное повышение спроса на трудоустройство. За первый месяц лета было трудоустроено более 1,5 тысяч подростков от 14 до 17 лет, в том числе дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

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