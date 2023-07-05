В Самаре 8 июля перекроют пять улиц из-за спортивного фестиваля «Семейная команда»

Перекрытие дорог скажется на работе общественного транспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 8 июля 2023 года, в Самаре перекроют движение в районе стадиона «Солидарность Арена». Проезд ограничат по пяти улицам из-за проведения спортивного фестиваля «Семейная команда». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, с 7:00 до 18:30 нельзя будет ездить по улице Арена 2018 от Проезда № 8 до улицы Демократической, по Проезду № 2, по улице 2-й Стадионной от Проезда № 2 до въезда в медцентр «Мать и дитя», по улице Дальней от улицы Арена 2018 до Проезда № 10 и по Проезду № 8 от улицы Арена 2018 до Проезда № 10. На этих же участках запретят остановку и стоянку транспорта. Ограничения будут действовать с 18:00 7 июля до 18:30 8 июля 2023 года.

Изменится и работа общественного транспорта. Автобус № 45 будет при движении «из города» временно ходить по Волжскому шоссе до пересечения с улицей Демократической, а затем разворачиваться на кольце. Автобус № 83 отменят. Он не будет курсировать с 7:00 до 18:30 8 июля 2023 года. Горожан просят быть внимательнее и заранее планировать свои поездки.

Временная схема движения автобуса № 45 Фото: администрация Самары

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