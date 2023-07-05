В Самаре капитально отремонтируют общежитие строительно-энергетического колледжа

Подрядчик должен будет выполнить условия контракта до 30 сентября 2023 года. Фото: ГАПОУ «СЭК им. П. Мачнева»

В Самаре объявили торги на капитальный ремонт общежития Строительно-энергетического колледжа имени Мачнева, который расположен на проспекте Карла Маркса, 231а. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Подрядчика ищет само учебное заведение. На необходимые услуги готовы выделить около 40 миллионов рублей. Так, начальная цена контракта составляет 43 852 180 рублей.

Объявление было размещено 4 июля, окончание подачи заявок запланировано на 20 июля, а победителя выберут 24 июля. Подрядчик должен будет выполнить условия контракта до 30 сентября 2023 года.

Согласно документации, в общежитии отремонтируют душевые комнаты, санузлы, коридоры, лестничные клетки, кухни, комнаты, кровлю, крыльцо. также будет обновлена автоматическая система пожарной сигнализации.

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