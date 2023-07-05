В Самарской области 17-летний подросток на Kia устроил ДТП с пятью пострадавшими

ДПТ произошло в Большеглушицком районе Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 4 июля 2023 года, Самарской области произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя. В результате пострадали пятеро человек, в том числе трое детей. Информацию сообщили в ГУ МВД по региону.

Согласно материалам ГИБДД, все случилось в 19:17 а Большеглушицком районе. 17-летний подросток без прав ехал на Kia Magentis по трассе «Самара-Большая Черниговка- Большая Глушица-Пестравка». На 9 километре он не справился с управлением. Иномарка улетела в кювет и перевернулась.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В результате аварии пострадали пятеро человек – двое мужчин 48 и 54 лет, а также трое подростков, одному из которых 17 лет, двоим – 14. Все они были доставлены в больницу. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.