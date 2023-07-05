Четверо человек пострадали при столкновении грузового авто и «Лада Ларгус» под Самарой

Пострадавших доставили в больницу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии, которая произошла в Самарской области во вторник, 4 июля. На трассе М-5 «Урал» столкнулись грузовой и легковой автомобили, пострадали четверо человек.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, ДТП произошло в 00:30 в Сызранском районе. 44-летний водитель Isuzu ехал в сторону Москвы. На 901 километре он выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Largus, за рулем которой был 32-летний мужчина.

В результате аварии пострадали четверо человек. С места происшествия в медицинское учреждение были доставлены оба водителя и два пассажира автомобиля Lada Largus – 36-летняя женщина и 23-летний мужчина.

Напомним, в этот день в регионе произошло еще одно ДТП, в результате которого пострадали пятеро человек. 17-летний подросток сел за руль, не справился с управлением и улетел в кювет.

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