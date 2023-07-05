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НовостиОбщество5 июля 2023 9:11

В Самарской области прокуратура отправила на повторный ремонт шесть ж/д вагонов

Изначально проведенные работы оказались некачественными
ПИГИНА Анастасия
Прокуроры выявили нарушения на пяти вагоноремонтных предприятиях

Прокуроры выявили нарушения на пяти вагоноремонтных предприятиях

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Куйбышевская транспортная прокуратура проверила соблюдение требований федерального закона о безопасности эксплуатации ж/д транспорта на предприятиях. Оказалось, что на пяти вагоноремонтных компаниях Самарской области не соблюдаются технологические нормы. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Вернуть на повторный ремонт пришлось шесть железнодорожных вагонов и не менее 46 других узлов и агрегатов подвижного состава. В надзорном ведомстве отмечают, что плохо отремонтированный транспорт может повлечь различные происшествия и создать угрозу безопасности пассажиров.

Прокуроры привлекли работников предприятия к ответственности за несоблюдение требований ремонтных работ. Им выписали штраф в 5 тысяч рублей. Уплата штрафа сейчас находится на контроле транспортной прокуратуры.

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