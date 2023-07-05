Женщина-водитель насмерть сбила пенсионерку на ул. Волгина в Самаре

В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские разбираются в обстоятельствах трагедии, которая произошла в Самаре днем в среду, 5 июля 2023 года. Там насмерть сбили пенсионерку. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, все случилось около дома №177 по улице Волгина. Женщина парковалась задним ходом и наехала на 69-летнюю пострадавшую. В результате столкновения пенсионерка погибла на месте ДТП.

– Сотрудники полиции работают на месте ДТП. Госавтоинспекторы оперативно прибыли на место аварии, приняли меры к сохранности места происшествия, зафиксировали обстановку, установили и опрашивают очевидцев ДТП, – поделились в региональном ГУ МВД.