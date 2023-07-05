Самарский политех разработал онлайн-сервис для анализа малоизученных веществ

Разработка самарских ученых позволяет обнаруживать структуры необычного химического вещества - интерметаллида

В Самарском политехе ученые разработали специальный сервис, который позволяет обнаруживать структуры необычного химического вещества - интерметаллида. Огромный вклад внесли и магистранты университета.

Данное вещество активно используется при изготовлении узлов и обшивки самолетов, турбокомпрессоров и прокладок трубных коммуникаций, а также в высокотехнологичных отраслях – водородной энергетике, изготовлении микросхем и зубных имплантов. Удобный сервис позволит не только лучше структурировать информацию об интерметаллидах, но и даст огромный толчок в разработках новых материалов для промышленности.

Результаты исследования и разработки сервиса опубликованы в журнале зарубежном журнале Inorganic Chemistry.

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