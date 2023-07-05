Стало известно, связана ли с ритуальной сферой убитая в центре Самары женщина

Убитая Екатерина К. была бывшей невесткой якутского миллионера Фото: СОЦСЕТИ

Появились новые подробности о 34-летней Екатерине К., которую жестоко убили 3 июля 2023 года в центре областной столицы. Знакомая женщины – директор похоронного бюро «Благо» Екатерина Костылева – рассказала «КП-Самара», чем та занималась и кем работала.

Насколько известно, ранее самарчанка была замужем за сыном якутского миллионера, но в 2019-м пара развелась. Екатерина осталась одна с сыном, который в этом году окончил первый класс.

После развода она пробовала заниматься бизнесом – открыла небольшую фирму, которая оказывала ритуальные услуги. Похоронный салон просуществовал недолго – в 2021 году женщина ликвидировала компанию. В последнее время она работала менеджером в аптечной сети. Не исключено, что у нее был и другой заработок – Екатерина постоянно ездила на дорогих авто.

Напомним, самарчанке перерезали горло, а потом выкинули из собственного джипа. Все случилось на улице Водников. Очевидцы пытались помочь женщине, но спасти ее не удалось. По подозрению в убийстве задержали 21-летнего молодого человека. Его поймали в Татарстане. Парень отрицает свою причастность к преступлению. Сегодня ему должны избрать меру пресечения. Скорее всего, его на время следствия отправят в СИЗО.

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