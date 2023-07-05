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НовостиОбщество5 июля 2023 10:27

В Самаре откроется фотовыставка «Петербург на дворе» 6 июля 2023 года

Вход будет свободным
Алена ПРОВКИНА
Выставка откроется 6 июля 2023 года. Фото: музей им. П. Алабина

Выставка откроется 6 июля 2023 года. Фото: музей им. П. Алабина

В Самаре откроется фотовыставка известного уличного фотографа Александра Петросяна. Мероприятие организовал областной музей имени Петра Алабина в рамках проекта «Сохранить как…».

Выставка откроется на улице Молодогвардейской, 6, во дворе бывшей усадьбы Поташиных. На выставке представят 34 фотоработы, интегрированные в пространстве двора старой Самары. Посетители смогут заметить сходство непарадных кварталов Питера с областной столицей и оценить мастерство фотографа.

Выставка будет работать до 30 сентября. Свободное посещение доступно в понедельник, вторник, среду и воскресенье с 16:00 до 21:00. Вход на открытие выставки будет свободным.