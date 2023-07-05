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НовостиОбщество5 июля 2023 10:37

Бесплатная экскурсия для детей пройдет в самарском музее-галерее «Заварка» 6 июля

Экскурсовод расскажет детям об истории города
Ирина СИНЕГУБОВА
Посетить выставку смогут не более 15 человек. Фото: музей-галерея «Заварка»

Посетить выставку смогут не более 15 человек. Фото: музей-галерея «Заварка»

В четверг, 6 июля, с 12:00 до 13:00 в Самаре в музее-галерее «Заварка» будет организована бесплатная детская экскурсия. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Отмечается, что экскурсовод легко и непринужденно расскажет детям об истории города. Экскурсия предусмотрена по экспозиции «Деревянная Самара, которую мы не знаем». Подрастающее поколение сможет подробно узнать о церковном зодчестве, архитектурных произведениях на берегу Волги.

Так, речь пойдет о купеческих дачах, пристанях, советском яхт-клубе и речном вокзале. Помимо этого, специалист расскажет о зданиях, сгоревших, снесенных или перестроенных за последние 20 лет.

Всем, кто хочет присоединиться, нужно предварительно записаться по ссылке. Количество мест ограничено, посетить выставку смогут не более 15 человек. Экскурсия предназначена только для детей и регистрация нужна только на ребенка. Родитель может присутствовать без билета.

Специальная взрослая экскурсия пройдет 9 июля с 13:00 до 14:00. Зарегистрироваться можно по ссылке.

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