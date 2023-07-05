Пропавший на горе Казбек альпинист из Самарской области нашелся в Грузии

Турист сообщил, что находится около реки Фото: скриншот с видео

История об исчезновении туриста из Самарской области на горе Казбек получила хороший финал. Мужчина вышел на связь с супругой. Об этом в среду, 5 июля, сообщили в ГУ МЧС по РСО-Алания.

– Супруга скалолаза подтвердила, что он сейчас на склоне на территории Грузии. Также мужчине удалось связаться с пограничниками Грузии, которым он сказал, что находится около реки. Теперь они устанавливают его точное месторасположение, – пояснили в ведомстве.

Поиски на горе завершены, спасатели начали спуск на равнину.

Напомним, информация об исчезновении туриста появилась несколько дней назад. Мужчина отправился покорять гору Казбек, но по пути решил перевести дух и отстал от команды. К товарищам он так и не присоединился. Пропавшего альпиниста искали несколько спасательных групп.