В Самаре на берегу реки появился огромный динозавр

Горожане поделились кадрами. Фото: Евгений Щекин

В Самаре местные жители поделились кадрами с огромным динозавром. Фигуру установили на берегу реки.

Городской блогер Евгений Щекин опубликовал фотографии динозавра в своих социальных сетях. Судя по предоставленным кадрам, фигура расположена на берегу реки Самарка. Специалисты продолжают доделывать макет. Что означает новый арт-объект и зачем он нужен – пока неизвестно.

В комментариях пользователи подшучивают и считают, что именно в этом месте «гнездо», где в скором времени обоснуются и самки, и самцы динозавров. Другие же пользователи считают, что новая скульптура не нужна городу.