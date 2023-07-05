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НовостиОбщество5 июля 2023 10:57

В Самаре на берегу реки появился огромный динозавр

Специалисты продолжают декорировать фигуру
Алена ПРОВКИНА
Горожане поделились кадрами. Фото: Евгений Щекин

Горожане поделились кадрами. Фото: Евгений Щекин

В Самаре местные жители поделились кадрами с огромным динозавром. Фигуру установили на берегу реки.

Городской блогер Евгений Щекин опубликовал фотографии динозавра в своих социальных сетях. Судя по предоставленным кадрам, фигура расположена на берегу реки Самарка. Специалисты продолжают доделывать макет. Что означает новый арт-объект и зачем он нужен – пока неизвестно.

В комментариях пользователи подшучивают и считают, что именно в этом месте «гнездо», где в скором времени обоснуются и самки, и самцы динозавров. Другие же пользователи считают, что новая скульптура не нужна городу.