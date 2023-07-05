В Самаре из-за ремонтных работ на путях изменят расписание электричек

Первые изменения начнут действовать уже 10 июля 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на несколько дней изменят расписание движения ряда электричек. Это связано с проведением капитального ремонта пути на станции Кинель. По скорректированному графику пригородные поезда будут ходить на участке Самара – Похвистнево.

– Изменения в расписание движения пригородных поездов вносятся 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 июля, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 августа и 4, 7 сентября 2023 года, – сообщили в Самарской ППК.

Раньше обычного расписания как отправляться, так и прибывать будут пригородные поезда № 7503 и №7509, курсирующие от Похвистнева до Самары. По маршруту Самара – Новоотрадная поезд № 7530 будет приезжать на станции непривычно рано. Из областной столицы он отправится в 20:50.

Чуть позже будут отправляться поезда № 6528 Самара – Похвистнево, № 7519 Похвистнево – Самара – в 19:54 и в 19:42 соответственно. Поезд № 6520, отправляющийся из Самары, будет прибывать в Кинель в интервале с 16:22 по 16:45. Подробнее ознакомиться с расписанием можно здесь.

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