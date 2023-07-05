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НовостиОбщество5 июля 2023 11:01

В Самаре из-за ремонтных работ на путях изменят расписание электричек

Корректировки затронут пригородные поезда до Похвистнева
ПИГИНА Анастасия
Первые изменения начнут действовать уже 10 июля 2023 года

Первые изменения начнут действовать уже 10 июля 2023 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на несколько дней изменят расписание движения ряда электричек. Это связано с проведением капитального ремонта пути на станции Кинель. По скорректированному графику пригородные поезда будут ходить на участке Самара – Похвистнево.

– Изменения в расписание движения пригородных поездов вносятся 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 июля, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 августа и 4, 7 сентября 2023 года, – сообщили в Самарской ППК.

Раньше обычного расписания как отправляться, так и прибывать будут пригородные поезда № 7503 и №7509, курсирующие от Похвистнева до Самары. По маршруту Самара – Новоотрадная поезд № 7530 будет приезжать на станции непривычно рано. Из областной столицы он отправится в 20:50.

Чуть позже будут отправляться поезда № 6528 Самара – Похвистнево, № 7519 Похвистнево – Самара – в 19:54 и в 19:42 соответственно. Поезд № 6520, отправляющийся из Самары, будет прибывать в Кинель в интервале с 16:22 по 16:45. Подробнее ознакомиться с расписанием можно здесь.

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