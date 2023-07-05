В Самарской области планируют скорректировать работу скорой помощи

Скорую помощь хотят направлять только на случаи с жизнеугрожающими состояниями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал о реорганизации работы службы скорой помощи. На совещании в правительстве он сообщил, что уже было сделано и какие еще изменения планируются.

Так, до 2018 года скорая помощь Самарской области представляла собой разрозненную сеть станций, у которой не было единой диспетчеризации. Теперь в регионе работают четыре крупные станции: Самарская, Тольяттинская, Сызранская и областная.

- В 2023 году было сформировано 98 бригад неотложной скорой помощи. Они делают более 850 выездов в сутки. В дальнейшем планируется увеличивать нагрузку на службу: разделить приоритетность вызовов, чтобы скорая могла работать только с жизнеугрожающими состояниями, - рассказал Армен Бенян.

Министр отметил, что проведенная реорганизация позволила сократить среднее время доезда бригады скорой помощи до пациента. Если в 2018 году это было около 85 минут, то теперь 37. На экстренные случаи, к примеру, к людям с острым коронарным синдромом, медики доезжают за 17-20 минут.

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