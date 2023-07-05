Особый противопожарный режим действует в Самаре до 31 октября 2023 года

За нарушение правил придется заплатить штраф Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На территории Самары действует особый противопожарный режим. Он продлится до 31 октября 2023 года. На этот период в городе будет действовать ряд запретов. Их перечень озвучили в мэрии.

– Запрещено разведение костров, использование открытого огня для приготовления еды вне специально отведенных и оборудованных мест, сжигание мусора, сухой растительности и отходов, – пояснили в городской администрации.

Нарушение правил карается штрафом. Отмечается, что при наступлении 4 и 5 классов пожарной опасности будут введены ограничения на посещение лесов.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций жители могут обратиться по единому телефону «01» или «101».

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