Особый противопожарный режим действует в Самаре до 31 октября 2023 года

За нарушение правил придется заплатить штраф
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
На территории Самары действует особый противопожарный режим. Он продлится до 31 октября 2023 года. На этот период в городе будет действовать ряд запретов. Их перечень озвучили в мэрии.
– Запрещено разведение костров, использование открытого огня для приготовления еды вне специально отведенных и оборудованных мест, сжигание мусора, сухой растительности и отходов, – пояснили в городской администрации.
Нарушение правил карается штрафом. Отмечается, что при наступлении 4 и 5 классов пожарной опасности будут введены ограничения на посещение лесов.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций жители могут обратиться по единому телефону «01» или «101».
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