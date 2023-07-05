Четыре туристических проекта Самарской области получили премию «Маршрут построен»

Также второе место в номинации «Место силы» занял национальный парк «Самарская Лука». Фото: министерство туризма Самарской области

В 2023 году четыре туристических проекта Самарской области стали обладателями национальной туристической премии «Маршрут построен» медиагруппы «Комсомольская правда». Об этом сообщили в министерстве туризма Самарской области.

Всего на конкурс поступило более 460 заявок. На звание лучших в 11 номинациях претендовали представители 63 регионов страны.

Этнопарк Дружбы народов Самарской области занял первое место в номинации «Национальное наследие». «Жигулевская кругосветка. 300 километров удовольствия» заняла второе место в номинации «Главный маршрут».

Также второе место в номинации «Место силы» занял национальный парк «Самарская Лука». А третье место в номинации «Идея года» – «На байдарках по России».

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