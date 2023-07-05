В нацпарке «Самарская Лука» промаркировали более 30 км пешего маршрута

Промаркировано уже 30 километров. Фото: нацпарк "Самарская Лука"

В национальном парке «Самарская Лука» специалисты продолжают маркировку пеших маршрутов. Бело-красно-белые метки оставляют на деревьях, камнях и столбах.

По информации пресс-службы парка, промаркировано более 30 километров пешего маршрута «Пути Реки». Всего круговая тропа составляет 230 километров. Инициативная группа занимается созданием указателей и лавочек на участке от Рождествено до Ширяева. Цвет маркировки ориентирован на международные стандарты – эти цвета хорошо различимы при всех погодных условиях и в любое время года.

Также волонтеры собирают мусор и убирают ветки. После специалисты планируют продолжить маркировку от Рождествено в сторону Вислого камня. Маршрут трека проверен и утвержден нацпарком.