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НовостиОбщество5 июля 2023 11:31

В нацпарке «Самарская Лука» промаркировали более 30 км пешего маршрута

В парке продолжают создавать пешие круговые тропы
Алена ПРОВКИНА
Промаркировано уже 30 километров. Фото: нацпарк "Самарская Лука"

Промаркировано уже 30 километров. Фото: нацпарк "Самарская Лука"

В национальном парке «Самарская Лука» специалисты продолжают маркировку пеших маршрутов. Бело-красно-белые метки оставляют на деревьях, камнях и столбах.

По информации пресс-службы парка, промаркировано более 30 километров пешего маршрута «Пути Реки». Всего круговая тропа составляет 230 километров. Инициативная группа занимается созданием указателей и лавочек на участке от Рождествено до Ширяева. Цвет маркировки ориентирован на международные стандарты – эти цвета хорошо различимы при всех погодных условиях и в любое время года.

Также волонтеры собирают мусор и убирают ветки. После специалисты планируют продолжить маркировку от Рождествено в сторону Вислого камня. Маршрут трека проверен и утвержден нацпарком.