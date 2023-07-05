Представительский офис Самарского медуниверситета открылся в Индии

Студенты из Индии составляют основной пласт иностранных обучающихся в СамГМУ. Фото: СамГМУ

Самарский государственный медицинский университет открыл представительский офис в Индии на базе рекрутинговой компании, которая помогает абитуриентам в выборе профессии. У нее есть более 20 филиалов в различных штатах Индии.

Специалисты офиса будут помогать индийским абитуриентам собирать необходимый пакет документов для приема в университет, содействовать в приезде и сопровождении зачисленных студентов на территории России.

К церемонии открытия по видеоконференцсвязи присоединился ректор СамГМУ Александр Колсанов. Он отметил, что студенты из Индии составляют основной пласт иностранных обучающихся в СамГМУ и ежегодно их число растет.

— Индия для нас является одним из ключевых стратегических партнеров. Мы рады, что это взаимодействие постоянно расширяется и усиливается. Мы готовы обеспечить абитуриентам все условия для комфортного пребывания в городе и успешного обучения, — отметил Александр Колсанов.

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