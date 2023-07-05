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НовостиОбщество5 июля 2023 11:54

Нерадивый подрядчик попал в РНП из-за срыва контракта с горбольницей Тольятти

Компания должна была заняться стерилизацией мягкого инвентаря, но к выполнению услуг не приступила
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В ситуацию вмешалось Самарское УФАС

В ситуацию вмешалось Самарское УФАС

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Тольяттинская городская больница №1 осталась без необходимых услуг из-за нерадивого подрядчика. Компания сорвала контракт. Подробности сообщили в региональном УФАС.

В мае 2023 года больница заключила контракт суммой 920 тысяч рублей с ООО «ВОРОНЕЖСКОЕ». Согласно техническому заданию, компания должна была ежедневно с момента подписания контракта и до конца 2023 года стерилизовать мягкий инвентарь многоразового назначения. Однако спустя 8 дней подрядчик так и не приступил к обязанностям.

Горбольница направляла в адрес фирмы претензии, но их проигнорировали. Тогда учреждение обратилось в УФАС. В результате организацию включили в Реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.

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