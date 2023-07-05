В Самарской области объявили о старте конкурса грантов для предпринимателей

Предприниматели смогут принять участие в конкурсе

В Самарской области Дмитрий Богданов объявил о старте конкурса грантов для молодых и социальных предпринимателей. В нем могут поучаствовать бизнесмены до 25 лет и представители соцбизнеса.

Все участники являются выпускниками обучения по основам создания и ведения своего дела. Победители смогут получить до 500 тысяч рублей на развитие проектов. В регионе уже прошла программа «Ты – предприниматель», а для предпринимателей, входящих в реестр социальных, в региональном центре «Мой бизнес» прошла своя тематическая программа, посвященная особенностям направления. Все программы реализуют в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

- Мы рады снова объявить старт приема заявок на конкурс грантов для наших молодых предпринимателей, которые только погружаются в бизнес-среду и для социального бизнеса, поддержка которого для нас – особое, приоритетное направление работы, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Подать документы можно до 2 августа 2023 года. Размер гранта – до 500 тысяч рублей. Средства предоставят единовременно в полном объеме. Основным условием является – софинансирование предпринимателей не менее 25% расходов на реализацию проекта. Подать заявку можно в региональном центре «Мой бизнес». Все вопросы можно задать по номеру: 8 (846) 254 -09-71 или по телефону «горячей линии» 8-800-300-63-63.