В Самаре жители пожаловались на глубокую яму на улице Льва Толстого

Дефект долгое время не устраняли. Фото: "Самара с огоньков"

В Самаре местные жители пожаловались на глубокую яму на улице Льва Толстого, 94. Дорожный дефект расположен прямо на проезжей части.

- За две недели так и не поставили ограждение, - отметили пользователи в социальных сетях.

При этом многие самарцы в комментариях к фотографии отмечают, что за две недели должно появиться не только ограждение, но специалисты могли бы приступить к работам по восстановлению дорожного полотна. Об официальных сроках выполнения работы и устранения дефекта – пока неизвестно.