Предполагаемого убийцу женщины в центре Самары привезли в суд

Молодой человек шел по коридору в здании суда, опустив голову Фото: Скриншот с видео

В среду, 5 июля 2023 года, в Самаре изберут меру пресечения предполагаемому убийце 34-летней Екатерины К. Недавно 21-летнего подозреваемого привезли в суд.

- Начался процесс об избрании меры пресечения. По национальности подозреваемый таджик. Он будет отвечать с переводчиком. Его защитник по назначению – адвокат Александр Иванов, - передает корреспондент «КП-Самара» из здания суда.

Отметим, молодой человек не признает своей причастности к преступлению. Он отказался от показаний по 51 УПК на следствии по рекомендации адвоката. Ранее следователи сообщили, что будут ходатайствовать об избрании молодому человеку меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, жестокое убийство произошло вечером 3 июля 2023 года. Женщине перерезали горло, а затем выбросили из собственного джипа на улице Водников. Преступник скрылся. В дальнейшем машину обнаружили в другой части города. Подозреваемого - 21-летнего молодого человека - нашли и задержали в Татарстане.

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