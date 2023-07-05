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НовостиОбщество5 июля 2023 12:56

В Самарской области соня-полчок проверяет качество экскурсии на маршруте «Стрельная гора»

Грызун стал независимым экспертом
Алена ПРОВКИНА
Грызун пытался разорвать фольгу на конфеты. Фото: Жигулевский национальный парк

Грызун пытался разорвать фольгу на конфеты. Фото: Жигулевский национальный парк

В Самарской области в одном из государственных парков работу экскурсий проверяет соня-полчок. Грызун забрался в одно из помещений и стал независимым экспертом.

По словам сотрудников Жигулевского государственного парка, грызун проверял качество экскурсионного маршрута «Стрельная гора». Постоянным обитателем экскурсионного киоска стала соня-полчок, которая чувствует себя там полноправной хозяйкой. Пушистый сотрудник не забывает развлекать гостей.

Судя по всему, грызун без разрешения может стащить конфеты у посетителей и сотрудников. На одном из опубликованных видео соня-полчок разрывает фольгу, чтобы добраться до лакомства.