В Самарской области соня-полчок проверяет качество экскурсии на маршруте «Стрельная гора»

Грызун пытался разорвать фольгу на конфеты. Фото: Жигулевский национальный парк

В Самарской области в одном из государственных парков работу экскурсий проверяет соня-полчок. Грызун забрался в одно из помещений и стал независимым экспертом.

По словам сотрудников Жигулевского государственного парка, грызун проверял качество экскурсионного маршрута «Стрельная гора». Постоянным обитателем экскурсионного киоска стала соня-полчок, которая чувствует себя там полноправной хозяйкой. Пушистый сотрудник не забывает развлекать гостей.

Судя по всему, грызун без разрешения может стащить конфеты у посетителей и сотрудников. На одном из опубликованных видео соня-полчок разрывает фольгу, чтобы добраться до лакомства.