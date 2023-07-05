Подозреваемый в жестоком убийстве женщины в центре Самары отрицает свою вину

Задержанный почти не говорит на русском языке, с ним работает переводчик Фото: Наталья АРТЯКОВА

В среду, 5 июля 2023 года, в Самаре стартовал процесс по избранию меры пресечения подозреваемому в жестоком убийстве 34-летней Екатерины К. Молодой человек отрицает свою причастность к преступлению.

- Подозреваемый не признает вину. Говорит, что его избили в изоляторе, поэтому признался сначала, - передает корреспондент «КП-Самара» из зала суда.

Насколько известно, 21-летний молодой человек зарегистрирован в селе Левашово республики Татарстан, родители – в Казани. По национальности он таджик. Русский язык знает плохо, поэтому в суде с ним работает переводчик. Отметим, следователи намерены ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста.

Напомним, Екатерину К. убили вечером 3 июля 2023 года. Ей перерезали горло и выбросили из собственной машины на улице Водников. Преступник скрылся. Авто впоследствии нашли в другой части города. Подозреваемого через несколько часов задержали в Татарстане. Его поймали сотрудники ДПС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.