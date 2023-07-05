Законопроекты о поддержке участников СВО и членов их семей обсудили на встрече главы правительства Михаила Мишустина с руководством Совета Федерации / Фото: Единая Россия

Правительство РФ поддержало ряд инициатив рабочей группы по СВО по соцзащите военнослужащих и их семей. Госдума примет законодательные изменения до конца весенней сессии.

По словам вице-спикера верхней палаты парламента, секретаря генсовета «Единой России», главы рабочей группы Андрея Турчака, поддержку получили: законопроект о порядке страхования добровольцев СВО; поправки, направленные на приостановление срочных трудовых контрактов на период СВО для мобилизованных и добровольцев; поправки о переводе в денежную форму части социальной помощи ветеранам боевых действий. Также обсуждается вопрос предоставления земельных участков Героям РФ и полным кавалерам ордена Славы.

Напомним, в Самарской области действуют более 20 региональных мер поддержки для участников СВО и их родственников. На каждую семью военнослужащего создан социальный паспорт. Также действует программа «Возвращение» по реабилитации и адаптации бойцов к мирной жизни.

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