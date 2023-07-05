Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 июля 2023 13:29

Правительство РФ поддержало ряд инициатив рабочей группы по СВО

Предложения касаются соцзащиты участников спецоперации и их семей
Илона МАЙСКАЯ
Законопроекты о поддержке участников СВО и членов их семей обсудили на встрече главы правительства Михаила Мишустина с руководством Совета Федерации / Фото: Единая Россия

Законопроекты о поддержке участников СВО и членов их семей обсудили на встрече главы правительства Михаила Мишустина с руководством Совета Федерации / Фото: Единая Россия

Правительство РФ поддержало ряд инициатив рабочей группы по СВО по соцзащите военнослужащих и их семей. Госдума примет законодательные изменения до конца весенней сессии.

По словам вице-спикера верхней палаты парламента, секретаря генсовета «Единой России», главы рабочей группы Андрея Турчака, поддержку получили: законопроект о порядке страхования добровольцев СВО; поправки, направленные на приостановление срочных трудовых контрактов на период СВО для мобилизованных и добровольцев; поправки о переводе в денежную форму части социальной помощи ветеранам боевых действий. Также обсуждается вопрос предоставления земельных участков Героям РФ и полным кавалерам ордена Славы.

Напомним, в Самарской области действуют более 20 региональных мер поддержки для участников СВО и их родственников. На каждую семью военнослужащего создан социальный паспорт. Также действует программа «Возвращение» по реабилитации и адаптации бойцов к мирной жизни.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.