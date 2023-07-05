Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 июля 2023 13:37

Предполагаемого убийцу женщины в центре Самары арестовали на два месяца

Подозреваемый будет находиться в СИЗО до 3 сентября 2023 года
Авторы (2):
Анастасия ФИЛАТОВА
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
На суде молодой человек отрицал свою вину

На суде молодой человек отрицал свою вину

Фото: Наталья АРТЯКОВА

В среду, 5 июля 2023 года, суд избрал меру пресечения подозреваемому в жестоком убийстве 34-летней Екатерины К. в центре Самары. Ближайшие два месяца молодой человек проведет под стражей.

- Подозреваемого отправили под арест на два месяца. Он будет находиться в СИЗО до 3 сентября 2023 года, - передает корреспондент "КП-Самара" из зала суда.

Предполагаемый убийца женщины - 21-летний житель Татарстана - не признает вину. Он отрицает свою причастность к совершению преступления.

Напомним, самарчанку жестоко убили вечером 3 июля 2023 года. Ей перерезали горло и выкинули из джипа на улице Водников. Преступник скрылся, машину, которая принадлежала погибшей, в дальнейшем нашли в другой части города. Подозреваемого задержали через несколько часов в 30 км от Казани. Он направлялся туда на такси.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.