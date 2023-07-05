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НовостиОбщество5 июля 2023 13:46

В Самарской области проверили работу отдела МВД в одном из районов

Особое внимание уделили обеспечению охраны общественного порядка
Алена ПРОВКИНА
В регионе проверили работу отделения. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В регионе проверили работу отделения. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области начальник МВД России по региону проверил работу отдела полиции по Сергиевскому району. Особое внимание уделили охране общественного порядка.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов уделил особое внимание профилактике правонарушений и посетил отделение полиции. Помимо этого, правоохранитель проверил работы нарядов и качество предоставления государственных услуг по линии органов внутренних дел.

Начальник областного главка также обратил внимание на информационные стенды, осмотрел помещения для приема граждан и поставил конкретные задачи по качественной отработке сообщений о происшествиях и преступлениях.