В Самарской области пять человек пострадали в ДТП из-за водителя-подростка

Всех пострадавших госпитализировали в больницу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером во вторник, 4 июля 2023 года, на 9 км трассы Самара – Большая Черниговка – Большая Глушица – Пестравка в Большеглушицком районе произошло серьезное ДТП. Там в 19:17 вылетел в кювет и опрокинулся автомобиль Kia Magentis. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, за рулем иномарки находился 17-летний подросток. Водительских прав у него, естественно, не было. В пути следования он не справился с управлением и съехал в левый кювет. Там легковушка перевернулась на крышу.

В результате ДТП пострадали пять человек: сам водитель, двое 15-летних подростков и двое мужчин 55-ти и 49-ти лет. Их с различными травмами госпитализировали в больницу. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все детали происшествия. Проводится проверка.

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