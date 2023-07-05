Губернатор Самарской области провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Культура»

Глава региона провел заседания Госсовета РФ по направлению "Культура". Фото: Светлана Осьмачкина.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание комиссии Государственного совета РФ по направлению «Культура». Во время обсуждения вынесли вопрос сохранения и развития народных художественных промыслов страны.

Тема сохранения и развития народных промыслов актуальна для многих регионов страны. Площадка «Креативной недели» стала серьезным местом, где обсуждают направления развития креативной индустрии. Президент АНО «Креативная экономика», директор форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова поблагодарила губернатора за проведение комиссии на площадке форума. Также Дмитрий Азаров предложил прививать интерес к народным художественным промыслам с детского возраста. В том числе в детских школах искусств – домах ремесел.

- На селе это правильно, чтобы дети могли не только получить музыкальное образование, но и некоторые навыки в конкретном ремесле. Поэтому, я думаю, мы с вами на примере Самарской области можем это распространить и поддержать, в том числе, в рамках нацпроекта, - отметил Дмитрий Азаров.

Гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов отметил, что также необходимо найти и воспитать молодых специалистов, которые будут реализовывать проекты в области народных художественных промыслов. Завершая заседание, Дмитрий Азаров подчеркнул, что с учетом анализа прозвучавших предложений сформируют решения комиссии.

Начальник управления Президента РФ Сергей Новиков по общественным проектам поддержал предложение Дмитрия Азарова о том, что прививать интерес народным художественным промыслам необходимо уже с детского возраста.