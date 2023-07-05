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НовостиОбщество5 июля 2023 14:43

Бывшего главу госстройнадзора Самарской области взяли под стражу

Его заподозрили во взяточничестве
Алена ПРОВКИНА
Бывшего чиновника взяли под стражу

Бывшего чиновника взяли под стражу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области бывшего руководителя государственной инспекции строительного надзора подозревают в получении взятки. Экс-главу взяли под стражу.

По информации СУ СК России по Самарской области, по версии следствия, в период с октября 2018 года по март 2019 года подозреваемый воспользовался своим служебным положением и получил вознаграждение (скидку и беспроцентную рассрочку) на приобретение собственности, расположенной в одном из многоквартирных домов в центре города.

При этом, правоохранители отмечают, за это экс-глава скрыл нарушения требований пожарной безопасности, допущенной при строительстве объекта и сокрытие данного факта при выдаче заключения о соответствии объекта капитального строительства требования проектной документации. На данный момент бывшего главу взяли под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.