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НовостиПроисшествия5 июля 2023 15:43

В Самаре подозреваемого в жестоком убийстве молодой девушки отправили под арест 5 июля 2023 года

Мужчина пробудет в СИЗО до 3 сентября
Алена ПРОВКИНА
Подозреваемый окажется в СИЗО

Подозреваемый окажется в СИЗО

Фото: Наталья АРТЯКОВА

В Самаре подозреваемого в жестоком убийстве красавицы-блондинки отправили под арест. Он пробудет в СИЗО два месяца – до 3 сентября 2023 года.

Девушку зверски убили вечером 3 июля в областной столице. Тело с перерезанным горлом выбросили на дорогу из автомобиля. Джип обнаружили почти сразу, подозреваемый бросил транспорт и пытался скрылся. Ночью с 3 на 4 июля 2023 года преступника удалось задержать. По версии следствия, он притворился покупателем машины. Потерпевшая смогла выпрыгнуть из машины, но скончалась на месте.

Подозреваемого доставили в суд под конвоем. Известно, что злоумышленник получил российское гражданство в 2018 году.