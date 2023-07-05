В Самаре подозреваемого в жестоком убийстве молодой девушки отправили под арест 5 июля 2023 года

Подозреваемый окажется в СИЗО Фото: Наталья АРТЯКОВА

В Самаре подозреваемого в жестоком убийстве красавицы-блондинки отправили под арест. Он пробудет в СИЗО два месяца – до 3 сентября 2023 года.

Девушку зверски убили вечером 3 июля в областной столице. Тело с перерезанным горлом выбросили на дорогу из автомобиля. Джип обнаружили почти сразу, подозреваемый бросил транспорт и пытался скрылся. Ночью с 3 на 4 июля 2023 года преступника удалось задержать. По версии следствия, он притворился покупателем машины. Потерпевшая смогла выпрыгнуть из машины, но скончалась на месте.

Подозреваемого доставили в суд под конвоем. Известно, что злоумышленник получил российское гражданство в 2018 году.