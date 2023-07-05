Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 июля 2023 16:20

В Самарской области женщина перевела мошенникам 3,5 миллиона рублей

Потерпевшая взяла кредит
Алена ПРОВКИНА
Женщина взяла кредит, чтобы перевести деньги мошенникам

Женщина взяла кредит, чтобы перевести деньги мошенникам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области безработная местная жительница стала жертвой мошенников. Она перевела аферистам 3,5 миллионов рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, мошенники предложили заработать путем инвестиций. Неизвестные написали жительнице Сызрани, представились сотрудниками биржи и пообещали потерпевшей постоянный высокий доход. Женщина поддалась на заманчивое предложение, чтобы получить большие дивиденды.

Потерпевшая взяла кредит и перевела мошенникам крупную сумму. После этого они перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.