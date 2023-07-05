В Самарской области женщина перевела мошенникам 3,5 миллиона рублей

Женщина взяла кредит, чтобы перевести деньги мошенникам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области безработная местная жительница стала жертвой мошенников. Она перевела аферистам 3,5 миллионов рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, мошенники предложили заработать путем инвестиций. Неизвестные написали жительнице Сызрани, представились сотрудниками биржи и пообещали потерпевшей постоянный высокий доход. Женщина поддалась на заманчивое предложение, чтобы получить большие дивиденды.

Потерпевшая взяла кредит и перевела мошенникам крупную сумму. После этого они перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.