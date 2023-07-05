Выдвижение Дмитрия Азарова на выборах главы региона поддержали представители общественности

Кандидатуру Дмитрия Азарова выдвинули на выборах главы региона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кандидатуру Дмитрия Азарова выдвинули на участие в предстоящих выборах главы региона. В поддержку губернатора выказали представители общественности.

Выдвижение Дмитрия Азарова поддержал председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников.

- Дмитрий Игоревич обеспечил прорывное развитие Самарской области по всем сферам и отраслям, вернул ей лидерские позиции, - отметил председатель Самарской Губернской Думы.

Также в поддержку действующего губернатора выступили члены Самарской областной организации Профсоюза работников госучреждений во главе с председателем Александром Ларионовым, который отметил, что в последние годы облик региона и его инфраструктура преображаются. В губернии создают комфортные условия для работы и отдыха, а также реализуются самые амбициозные и современные проекты.

По словам президента областной торгово-промышленной палаты Валерия Фомичева, за пять лет сделан колоссальный прорыв в экономике региона.

- Увеличивается количество компаний, которые работают в губернии, растет число самозанятых. Губернатор и его команда продуктивно работают, - сказал Валерий Фомичев.