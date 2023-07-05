В Самарской области численность населения уменьшилась на 63 тысячи человек

В регионе сократилась численность населения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области опубликовали региональную программу по повышению рождаемости в губернии. Специалисты предоставили отчет за последние несколько лет.

Согласно опубликованному постановлению, программа включает в себя оценку демографического потенциала, анализ действующих мер по повышению рождаемости и поддержку семей с детьми. Ожидаемым результатом реализации программы – является достижение целевых значений количества рождений в регионе на 2023-2025 годы. Как оказалось, в период с 1 января 2016 по 1 января 2023 года численность населения уменьшилась на 63 тысячи человек.

При этом, специалисты отмечают, что сокращение произошло за счет городского населения – на 76,1 тысяч человек, тогда как число сельских жителей, напротив, увеличилось больше чем на 1,8 тысяч человек.