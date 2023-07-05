В Самарской области трое пьяных мужчин подожгли дом знакомого

Одного из мужчин приговорили к колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сергиевском районе Самарской области местные жители пытались поджечь дом знакомого. Злоумышленники хотели отомстить.

По информации прокуратуры Самарской области, в мае текущего года трое местных жителей распивали алкоголь. Один из них решил отомстить знакомому, который написал на него заявление в отделение полиции. Сообщники приехали в поселок Нива и вылили бензин на угол многоквартирного дома.

После этого мужчины скрыли. Местным жителям удалось потушить пожар. Правоохранители задержали злоумышленников и приговорили одного из них к колонии строгого режима, а двух других – к условному сроку.