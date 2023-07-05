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НовостиПроисшествия5 июля 2023 18:18

В Самаре отправили под арест подозреваемого в убийстве Екатерины Карась

Девушке перерезали горло
Алена ПРОВКИНА
Подозреваемого отправили под арест

Подозреваемого отправили под арест

Фото: Наталья АРТЯКОВА

В Самаре стало известно о зверском убийстве молодой девушки. Правоохранителям удалось задержать подозреваемого.

Происшествие случилось вечером 3 июля 2023 года. По версии следствия, злоумышленник сел в машину к девушке, чтобы приобрести автомобиль. Во время движения, он перерезал ей горло. Самарчанке удалось выпрыгнуть из машины, но от полученных травм она скончалась до приезда скорой помощи.

Подозреваемого удалось задержать. Его доставили в суд под конвоем. Злоумышленника отправили под арест на два месяца – до 3 сентября 2023 года.